Calciomercato Reggina, individuato il giovane del Milan. E Donnarumma…

10 Luglio 2020 11:32

Calciomercato Reggina, il ds Taibi si sta muovendo per rinforzare la rosa e ha ammesso di essere in contatto col Milan: ecco quale giocatore sta valutando

Lorenzo Crisetig si, Emiliano Viviano forse. Il ds Massimo Taibi è pronto a chiudere un nuovo colpo a centrocampo, mentre lavora per portare a Reggio Calabria l’esperto portiere ex Sampdoria. Il direttore amaranto è all’opera per regalare al tecnico Domenico Toscano almeno altri 7 rinforzi per affrontare al meglio il campionato cadetto, sarà interessato ogni reparto. Tra i vari nomi che sono presenti sulla lista dei desideri c’è sicuramente Daniele Donnarumma del Monopoli. L’esterno di Gragnano è seguito da molto tempo, adesso che i biancoverdi sono stati eliminati dai playoff promozione (0-1 contro la Ternana) si può approfondire il discorso e magari intavolare una trattativa concreta.

Intanto ai microfoni della Gazzetta del Sud è intervenuto Gianfranco Cicchetti, procuratore del calciatore, che ha spiegato: “Donnarumma è un calciatore importante, in questi anni ha dimostrato il suo valore, tanto da diventare uno degli esterni più quotati della Lega Pro. Merita la Serie B ed è questo il suo obiettivo per il futuro. Reggina? Lo scorso anno ci furono dei contatti col Monopoli, che lo dichiarò incedibile e dopo seguì anche il rinnovo del contratto. Vediamo se la trattativa riprenderà in queste settimane. In ogni caso Reggio è una grande piazza, ha un’ottima società, è normale che possa attirare tanti calciatori. Come dimostrato dall’arrivo di un campione come Menez…”.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, il nome nuovo proposto dall’edizione odierna del quotidiano locale è Tommaso Pobega. Il classe ’99 è reduce da una buonissima stagione con la maglia del Pordenone, ma è di proprietà del Milan. Il ds Taibi ha ammesso di essere in contatto con la società rossonera per avere informazioni su qualche giovane, non è escluso che la trattativa si possa concretizzare, al momento però non arrivano conferme.