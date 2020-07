Calciomercato Reggina, salgono le quotazioni di Felipe per la difesa: alcuni dettagli della trattativa

15 Luglio 2020 18:16

Calciomercato Reggina – Per la difesa amaranto, salgono le quotazioni dell’esperto difensore della Spal Felipe: i dettagli della trattativa

Calciomercato Reggina – Almeno fino alla fine dei campionati, tra due settimane circa, le novità saranno ben poche sul fronte delle trattative. Lo ha svelato il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, che ha per ora chiuso ufficialmente solo il colpo Menez. Sia in entrata che in uscita, nonostante i tantissimi rumors e nomi circolati in queste settimane, di concreto c’è poco. Pour parler, contatti, dialoghi, rifiuti, attese. E così, a calciatori “svaniti nel nulla” ne seguono altri per cui pare esserci qualcosa di più di una semplice chiacchierata.

Uno di questi sembrerebbe essere il difensore della Spal Felipe. Esperto 35enne con un curriculum importante in Serie A, come confermato dallo stesso Taibi rientra nella lista di quei giocatori che stanno monitorando. Ed iniziano a spuntare anche alcuni dettagli relativi alla possibile durata del contratto: biennale. A scriverlo è gianlucadimarzio.com, che riferisce anche di un incontro previsto che potrebbe avvicinare le parti ma anche di altri interessi – oltre a quello amaranto – verso il difensore.