Calciomercato Reggina, da Ferrara: “Felipe ha accettato il biennale amaranto”

28 Luglio 2020 20:52

Calciomercato Reggina, secondo voci provenienti da Ferrara il difensore Felipe avrebbe accettato l’offerta del club amaranto

CALCIOMERCATO REGGINA – Menez e Lafferty sono stati i primi due botti della campagna acquisti della Reggina, che si preannuncia ancora più scoppiettante nelle prossime settimane. L’intenzione è quella di costruire una squadra in grado di lottare per il vertice in Serie B e le prime mosse lasciano pochi dubbi. L’attacco è sempre più forte, adesso si procederà con qualche cessione, prima di piazzare un altro colpo in grado di fare la differenza, un calciatore da doppia cifra.

Nel frattempo, arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte difesa. Secondo voci provenienti da Ferrara, sarebbe quasi fatta per l’arrivo in amaranto del difensore Felipe. Ecco quanto si legge su ‘La Nuova Ferrara’: “il difensore spallino Felipe è in scadenza e sembra aver già convenuto di firmare un biennale con la Reggina”.