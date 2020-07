Calciomercato Reggina, nel mirino ancora un altro ex Milan: piace Emanuelson

23 Luglio 2020 11:00

Calciomercato Reggina, l’olandese Emanuelson piace e non poco al ds Massimo Taibi

Preso Menez, quasi anche Lafferty, la Reggina continua le proprie manovre di calciomercato per costruire la squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoC.com, il ds Massimo Taibi è interessato all’olandese Urby Emanuelson: come nel caso del francese, il classe ’86 vanta un passato al Milan, ma più in generale una buona esperienza in Serie A. In passato ha indossato le maglie di Roma, Atalanta ed Hellas Verona, collezionando 95 presenze. Emanuelson si è recentemente svincolato dall’Utrecht, dopo un’avventura durata tre stagioni, è quindi alla ricerca di una nuova destinazione. La dirigenza amaranto è molto interessata al centrocampista, potrebbe essere un ottimo acquisto, in virtù della sua duttilità che gli permette di rivestire, in caso di necessità, ogni ruolo della fascia sinistra.