Calciomercato Reggina, pronto l’affondo per Donnarumma: l’idea di Taibi per convincere il Monopoli

12 Luglio 2020 12:49

Calciomercato Reggina, con il Monopoli fuori dai playoff adesso si può approfondire il discorso per Donnarumma: ecco la situazione

Daniele Donnarumma è il pallino del ds Massimo Taibi. La Reggina è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di sinistra e l’esterno del Monopoli è uno dei candidati presenti sulla lista del direttore amaranto. Da almeno un anno il calciatore pugliese fa gola ai calabresi, ma nella scorsa sessione estiva di calciomercato non è stato possibile concretizzare la trattativa. Dopo aver ceduto due importanti tasselli come Lorenzo Paolucci e Dimitrios Sounas, il club pugliese ha scelto di rifiutare ogni offerta per non perdere altri pezzi da novanta in grado di fare la differenza.

Taibi però ha intenzione di insistere e, a distanza di dodici mesi, farà di tutto per portare Donnarumma in riva allo Stretto. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud, l’affondo adesso è possibile, vista la prematura eliminazione del Monopoli dai playoff per mano della Ternana. Per convincere la dirigenza pugliese, potrebbero essere inserite diverse contropartite tecniche con gli eventuali ritorni in biancoverde proprio di Lorenzo Paolucci o Manuel Sarao. Una situazione che si svilupperà nel corso delle prossime settimane.