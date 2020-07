Calciomercato Reggina, rinforzi per la difesa: spunta un nuovo nome

2 Luglio 2020 11:25

Calciomercato Reggina, per il reparto arretrato spunta il nome di Tim Hall: attualmente svincolato ma reduce da un’esperienza in Ucraina con il Karpaty

Chiuso il colpo Jeremy Menez, bloccato anche Lorenzo Crisetig, la Reggina è pronta a piazzare un nuovo colpo. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, il ds Massimo Taibi è ad un passo dall’accordo per il calciatore Tim Hall. Difensore centrale classe 1997, nato in Lussemburgo, nell’ultima stagione ha giocato in Ucraina con la maglia del Karpaty. Hall è attualmente svincolato, la società amaranto è vicina alla conclusione della trattativa, mancano pochi dettagli ma le sensazioni sono molto positive.

Aggiornamento anche per quanto riguarda la situazione portieri: per Marco Carnesecchi c’è il consenso dell’Atalanta, tuttavia manca il placet dell’estremo difensore che preferisce aspettare in possibili richieste provenienti dalla Serie A. Per questo motivo resta in lizza lo svincolato Emiliano Viviano, in attesa della decisione definitiva. Con l’arrivo di un altro Over come l’ex Sampdoria, lo stesso Enrico Guarna finirebbe sul mercato. In caso contrario, potrebbe sperare nella conferma.