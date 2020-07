Calciomercato Reggina, non solo Crisetig e Viviano: ecco i calciatori svincolati che potrebbero far gola per la Serie B [FOTOGALLERY]

6 Luglio 2020 15:43

Calciomercato Reggina, tanti ottimi calciatori sono attualmente svincolati e in cerca di contratto: fra questi ci sono nomi che potrebbero fare al caso degli amaranto

Si è conclusa in anticipo rispetto al resto delle squadre di Serie C la stagione della Reggina. Gli amaranto hanno ottenuto la promozione in Serie B grazie al primo posto in classifica maturato con merito nella scorsa stagione e di conseguenza la società può muoversi in netto anticipo per programmare la squadra del futuro. Oltre che sul piano delle uscite, la dirigenza amaranto sta operando anche su quello delle entrate. Il gran colpo Jeremy Menez è soltanto il primo acquisto, ne seguiranno altri per far crescere il valore della rosa e poter competere con le avversarie del campionato cadetto. L’arrivo del fenomeno francese è significativo, perché pone l’attenzione sul mercato degli svincolati. Molti giocatori infatti sono ancora impegnati a portare al termine la stagione con le proprie squadre, devono rimandare al momento ogni discorso trasferimento per restare concentrati sugli obiettivi da raggiungere. E’ un motivo in più per andare a spulciare buoni calciatori attualmente senza contratto e magari muoversi prima rispetto ad altri club per riuscire ad acquistarli. Si è parlato in questi giorni infatti Crisetig e Viviano, ma sono soltanto due delle soluzioni possibili. Molti si sono liberati ultimamente dai loro vincoli contrattuali con squadre di B, altri invece sono nomi in uscita dalla massima serie. I profili in quest’ottica sono davvero tanti, ovviamente è necessario sottolineare che al momento non esiste alcuna trattativa. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per l’elenco completo dei calciatori che possono fare gola anche alla Reggina.