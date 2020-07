Calciomercato Reggina, è fatta per Crisetig! Taibi: “prenderemo almeno altri 7 giocatori, mi sto sentendo col Milan…”

9 Luglio 2020 14:42

Calciomercato Reggina, Taibi definisce “fatta” la trattativa con Crisetig: il direttore amaranto ha parlato anche del portiere Carnesecchi

Importanti novità di calciomercato riguardano la Reggina. Il ds Massimo Taibi ha dato alcuni aggiornamenti molto interessanti, che annunciano l’arrivo imminente di un nuovo acquisto. Si tratta del centrocampista Lorenzo Crisetig, di cui già si parla da diversi giorni. In esclusiva ai microfoni di Libero, il direttore amaranto si è espresso così: “Prenderemo ancora 7/8 giocatori. Stiamo facendo un buon lavoro ma non siamo ancora arrivati al 30%. Per Crisetig, centrocampista ex Inter, Cagliari e Bologna, è fatta. Poi mi sto sentendo con il dt del Milan, Paolo Maldini: siamo interessati a qualche giocatore rossonero in prestito nei campionati di A e B. Poi Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’Atalanta: è un giovane che ci interessa molto, ma su di lui ci sono tanti club”.