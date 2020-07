Calciomercato Reggina, Crisetig è amaranto: i dettagli del contratto

13 Luglio 2020 10:30

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi ha trovato l’accordo per portare in amaranto Lorenzo Crisetig: ecco i dettagli del contratto

E’ fatta per Lorenzo Crisetig alla Reggina. Il ds Massimo Taibi aveva annunciato qualche giorno fa lo stato avanzato della trattativa, adesso può dirsi definitivamente conclusa. Secondo quanto riferito in esclusiva da TuttoB, il calciatore è pronto a firmare un contratto triennale. La dirigenza amaranto ha fatto di tutto per riuscire a portare il calciatore a Reggio Calabria, ha superato la concorrenza del Palermo e adesso non ci sono più ostacoli. L’esperienza con la maglia del Mirandès è ormai agli sgoccioli, l’ex Crotone e Bologna è pronto a tornare in Italia.