Calciomercato Reggina, Corazza può rimanere in Serie C: pronto un triennale

2 Luglio 2020 19:23

Calciomercato Reggina, il club amaranto si muove con insistenza anche in uscita. L’attaccante Corazza rappresenta il pezzo pregiato

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina non si ferma sul fronte calciomercato. Il club amaranto ha piazzato il colpo Menez, si tratta solo del primo acquisto di una campagna di rafforzamento che si preannuncia molto importante. Ma non solo, sono in corso valutazioni anche in uscita, come annunciato anche dal direttore sportivo Taibi. Il sacrificato potrebbe essere Simone Corazza. Gli aggiornamenti sulla trattativa arrivano direttamente da Nicolò Schira: “La prima scelta del Modena per l’attacco della prossima stagione è Simone Corazza. Pronto un triennale per il goleador della Reggina”.