Calciomercato Reggina, analisi della rosa amaranto: le strategie dai portieri agli attaccanti

21 Luglio 2020 17:56

Calciomercato Reggina, la composizione della rosa amaranto e i possibili nuovi arrivi possono aiutare a capire quali possono essere i calciatori a rischio cessione

Il calciomercato della Reggina è entrato nel vivo. Il ds Massimo Taibi, nel corso di un’intervista, ha recentemente fatto il punto della situazione, soprattutto sul fronte delle entrate. Tanti nomi sono circolati negli ultimi giorni, tra questi ci sono alcune situazioni che potrebbero risolversi anche a breve. Secondo le ultime indiscrezioni infatti Lorenzo Crisetig e Kyle Lafferty sembrano ad un passo dal raggiungere l’accordo con la dirigenza amaranto e aggregarsi al gruppo di mister Domenico Toscano. Ovviamente l’arrivo di questi calciatori comporta la necessaria uscita di altri già presenti in rosa. Delle dolorose cessioni a cui la dirigenza amaranto dovrà far fronte per non sforare il numero massimo di 18 elementi Over 23 (che in caso di questi due acquisti salirebbe addirittura a 28!). Alla luce di tali considerazioni c’è da aspettarsi almeno 10 partenze. Di seguito la rosa completa e l’analisi ruolo per ruolo:

PORTIERI

Farroni (2022)

Guarna (2021)

DIFENSORI

Garufo (2022)

Liotti (2022)

Loiacono (2022)

Rolando (2022)

Rossi (2022)

Bertoncini (2021)

Blondett (2021)

Gasparetto (2021)

Marchi (2021)

Rubin (2021)

CENTROCAMPISTI

Bellomo (2022)

Paolucci (2022)

Bianchi (2021)

De Francesco (2021)

De Rose (2021)

Nielsen (2021)

Sounas (2021)

Zibert (2021, rientrato dal prestito al Bisceglie)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Mastour (2022)

Baclet (2021, rientrato dal prestito alla Virtus Francavilla)

Corazza (2021)

Denis (2021)

Doumbia (2021)

Reginaldo (2021)

Sarao (2021)

Rivas (2021)

LEGENDA

Componenti rosa attuale: 29 calciatori (di cui 26 sono considerati Over 23)

In VERDE calciatori Under 23

In VIOLA calciatori in prestito rientrati alla Reggina al termine della stagione

PORTIERI – “Carnesecchi non lo prendo più, con il Milan stiamo parlando per Plizzari”, ha affermato Taibi alla Gazzetta dello Sport. L’intenzione della Reggina sarebbe quella di puntare su un portiere Under per non occupare altri slot. Resta comunque la disponibilità data da Emiliano Viviano.

DIFENSORI – “C’è Felipe che è uno dei tre nomi che abbiamo ponderato, da una ristretta lista uscirà un over a cui affideremo le chiavi del reparto”. Un centrale esperto dunque si aggiungerà ad un gruppetto di calciatori già pronto ad affrontare il campionato cadetto. Sulla lista dei partenti per ora sembrano esserci sicuramente Marchi e Blondett, mentre attente valutazioni saranno fatte per Gasparetto.

ESTERNI – Sulle due fasce il discorso è molto più semplice. Al momento le uniche valutazioni riguardano l’interesse verso Donnarumma, che andrebbe a sostituire il partente Rubin. Non ci sono ancora novità, per quanto riguarda gli altri tre esterni Garufo, Rolando e Liotti. Non è escluso che possano rimanere tutti.

CENTROCAMPISTI – Mentre si aspetta Crisetig, spunta intanto dalla Germania il nome di Dorsch. Valutazioni ancora in corso per De Rose e Bianchi, mentre sulla trequarti la conferma è Bellomo. Rimangono scarse le chance di permanenza per Nielsen, Paolucci e De Francesco.

ATTACCANTI – E’ questo il reparto in cui rimangono i maggiori dubbi. L’arrivo di Menez, la conferma di Rivas e la fiducia in Mastour (comunque entrambi Under), insieme al tanto più probabile approdo di Lafferty, sollevano dei dubbi sulla permanenza di Reginaldo e Corazza. Il bomber friulano ha tante offerte in Serie C, ma anche il brasiliano non farebbe fatica a trovare una nuova destinazione. Difficile invece che restino Sarao e Doumbia, anche loro molto richiesti in Lega Pro. Considerando il possibile prestito di Charpentier e l’acquisto di un altro attaccante da doppia cifra, l’unico certo di rimanere in riva allo Stretto è Denis.