Calciomercato Reggina, altro nome per l’attacco: assalto a Lafferty

17 Luglio 2020 09:36

Calciomercato Reggina, il club amaranto non si ferma e prova a chiudere un altro colpo per l’attacco. Occhi sull’ex Palermo Lafferty

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina non si ferma a Menez. Il club amaranto è alla ricerca di nuovi calciatori in grado di fare la differenza nel campionato di Serie B, si cerca un altro attaccante con caratteristiche fisiche importante. Secondo quanto riporta ‘Alfredo Pedullà’ l’ultimo nome è quello di Kyle Lafferty, 32 anni. Anche un’esperienza in Italia, al Palermo.

“Nelle ultime ore il club amaranto è andato forte su Kyle Lafferty, 32 anni, attaccante nordirlandese svincolatosi dal Sunderland. Un’operazione nata a fari spenti e che può davvero concretizzarsi nei prossimi giorni. Lafferty ha maturato diverse esperienze, in Inghilterra ma anche in Turchia, e ha buone possibilità di tornare in Italia dopo le stagioni maturate con la maglia del Palermo. La Reggina è uscita allo scoperto”.