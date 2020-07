Calciomercato Reggina, altra cessione eccellente? In due su De Rose

5 Luglio 2020 14:42

Calciomercato Reggina, il club amaranto si muove anche in uscita. Ovviamente, non mancano le richieste per i calciatori, in due su De Rose

CALCIOMERCATO REGGINA – Non solo le tante operazioni in entrata che la società sta portando avanti, il direttore Taibi si muove in uscita per ‘piazzare’ i calciatori in esubero. Si sta lavorando anche a cessioni eccellenti, indispensabili considerando la lista Over, alcuni sacrifici sono inevitabili. In attacco uno tra Reginaldo, Bellomo e Corazza sarà costretto a lasciare l’amaranto, offerte anche per il centrocampista De Rose. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta del Sud’ il capitano è finito nel mirino del Modena (si lavora ad un pacchetto che riguarda anche Corazza), ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni del Palermo, fresco di promozione in Serie C.