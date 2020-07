Calciomercato Reggina, l’agente di Falcinelli: “non esiste alcuna trattativa”

1 Luglio 2020 12:50

Calciomercato Reggina, il procuratore Bastianelli ha parlato del suo assistito Falcinelli e della possibilità avvenga il suo passaggio in amaranto

Ottenuta la promozione in Serie B, la Reggina guarda al futuro e ovviamente si muove sul calciomercato. Il primo acquisto Jeremy Menez ha già firmato il suo contratto con gli amaranto, ma potrebbe non essere l’unico rinforzo del reparto offensivo. Tra i tanti nomi che circolano in questo periodo si è fatto anche quello di Diego Falcinelli. Ai microfoni di Reggina Tv è intervenuto Patrick Bastianelli, agente del giocatore, che ha spiegato la situazione del suo assistito: “Falcinelli ha avuto una distorsione alla caviglia e resterà fuori per 15 giorni. Poi lui è un grande combattente, farà di tutto per rientrare il prima possibile e cercare di aiutare il Perugia a raggiungere i playoff. La squadra infatti gli ha rinnovato il prestito fino al 31 agosto, ma lui è ancora di proprietà del Bologna. In Umbria è stato protagonista in passato con una stagione da 17 gol, che gli valse la chiamata in Serie A col Crotone. A fine stagione parleremo col Bologna per capire cosa sarà meglio per il futuro del ragazzo. Onestamente non esiste alcuna trattativa con la Reggina. E’ questa la fase del pur parler, in cui le squadre chiedono informazioni per i calciatori, ma è tutto troppo prematura. Falcinelli è concentrato a finire la stagione, i discorsi di calciomercato li affronteremo a bocce ferme. Reggina? La società è ambiziosa ed ha un progetto serio. Ha costruito un gran binomio con l’allenatore, che è il vero artefice della promozione. Toscano è l’uomo giusto al posto giusto”.