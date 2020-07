Calciomercato Reggina, affare con il Milan? Occhi in Portogallo, la clausola è di 45 milioni

2 Luglio 2020 19:59

Calciomercato Reggina, altri nomi sul taccuino del club amaranto. L’ultima soluzione è veramente a sorpresa, gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO REGGINA – Un altro nome sul taccuino della Reggina. Il club amaranto è scatenato in entrata e prova a sistemare anche qualche calciatore in esubero. Si cercano giocatori di grande esperienza, ma anche giovani e di prospettiva. Secondo quanto riporta seriebnews.com il Milan ha messo nel mirino Joelson Fernandes, giovane dello Sporting. Si tratta di un classe 2003 seguito con insistenza da Borussia Dortmund, Arsenal e Lipsia. Il portoghese ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro ed in caso di mancato accordo con i portoghesi per il rinnovo potrebbe trasferirsi in Italia, al Milan. L’intenzione dei rossoneri è quella di parcheggiarlo in prestito, due le soluzioni: la Reggina e il Crotone.