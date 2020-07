Calciomercato, Fc Messina sempre più ambizioso. Dopo Ledesma l’obiettivo è Sforzini: la situazione

30 Luglio 2020 10:38

E’ un Fc Messina che adesso mira in grande per il futuro prossimo. Ufficializzato l’esperto centrocampista Pablo Ledesma, argentino che nella sua esperienza italiana aveva già lasciato un buon segno, la dirigenza siciliana si sta muovendo sul calciomercato per rinforzare il reparto offensivo con un altro innesto di sicuro affidamento. Il nome salito alla ribalta nelle ultime ore è quello di Ferdinando Sforzini, bomber dall’ottimo fiuto del gol. Reduce dalla stagione vissuta con la maglia del Palermo, aspetta una chiamata da parte dei rosanero in vista della prossima Serie C.

Una situazione che ha lasciato in stand by l’ex Grosseto. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, il direttore generale Marco Rizzieri conferma l’interesse “Sforzini è un giocatore che piace alla società ma bisognerà capire cosa farà il Palermo, ma piacciono anche Balestrieri e Arcidiacono. Sono tutti profili interessanti ma non sono gli unici”. Intanto Ledesma è atteso in città, si unirà al resto della squadra per svolgere la preparazione estiva: “stiamo seguendo tutte le procedure e i protocolli, spero possa arrivare a Messina già la prossima settimana. I convocati per il ritiro? La lista è già pronta, sarà ufficializzata a breve, porterò in riva allo Stretto almeno 8 elementi in prova. Stiamo operando bene sul mercato, sono ottimista”.