Calciomercato, il Crotone punta sui giovani: l’obiettivo è il baby Esposito dell’Inter

30 Luglio 2020 11:21

Calciomercato, il Crotone inizia a guardarsi intorno in vista del campionato di Serie A: novità sull’arrivo in Calabria dell’attaccante Esposito

Il tempo dei festeggiamenti è già finito, in casa Crotone si guarda già al futuro. La società rossoblu ha iniziato già a muoversi per allestire una squadra competitiva, capace di affrontare al meglio il campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’obiettivo per rinforzare l’attacco porta il nome di Sebastiano Esposito. Classe 2002, quest’anno ha trovato il primo gol in Serie A ed ha esordito anche in Champions League. Il giovane ha trovato l’intesa per il rinnovo con l’Inter, la prossima stagione andrà a fare esperienza in prestito in Serie A. Gli ‘Squali’ sono tra le squadre pretendenti, ma sul giocatore hanno chiesto informazioni anche Torino e Atalanta.

Esposito è comunque un profilo molto interessante, che coincide con l’identikit intorno al quale il club del presidente Vrenna ha costruito negli ultimi anni le proprie fortune. Grazie a questo tipo di investimenti, in passato il Crotone aveva già raggiunto e lasciato un buon segno nella massima serie. Si ricordano ad esempio gli allora giovanissimi Florenzi, Bernardeschi o Cataldi, che oggi giocano in club blasonati, ma che sono cresciuti e sono stati valorizzati dalla società calabrese. L’arrivo in prestito dell’attaccante nerazzurro potrebbe considerarsi in quest’ottica, a conferma di quanto dichiarato dal patron ai microfoni di StrettoWeb: l’intenzione non è quella di operare un calciomercato dalle spese folli, ma di confermare la tradizione delle ultime stagioni, puntando molto sui prestiti dalle big e con l’aggiunta di qualche giovane scommessa. Il profilo di Esposito rientra benissimo all’interno di questa scheda, nella squadra di mister Stroppa potrebbe collezionare un buon minutaggio e mettere in mostra tutte le sue qualità, dimostrando concretamente di essere uno dei migliori prospetti del calcio italiano.