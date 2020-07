Apprensione in Calabria, uomo scomparso nel cosentino: trovata l’auto

30 Luglio 2020 11:21

Apprensione in Calabria: l’uomo era uscito di casa lunedì per andare a lavoro

Da ieri i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Calabria delle Stazioni di Lorica, Camigliatello e Pollino sono impegnati nella ricerca di una persona scomparsa, F.D.M., di 41 anni. La sua auto e’ stata trovata parcheggiata all’imbocco del viadotto della Morte nel comune di Lago. L’uomo, dipendente Anas, era uscito di casa lunedi’ mattina per andare a lavoro e di solito lasciava la macchina a Cosenza per recarsi sulla 107. Lunedi’ invece ha scelto di scendere da Lorica verso Amantea dove pero’ non e’ mai giunto. Un testimone lo ha visto sul viadotto a piedi. Alle ricerche partecipano anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di finanza e, da questa mattina, una unita’ cinofila da ricerca del Soccorso alpino. Stamani le ricerche ai piedi del viadotto proseguono anche con mezzi meccanici per rimuovere la fitta vegetazione.