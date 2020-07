Calabria, spot locride: durissimo il governatore Veneto Zaia, “chiedetevi perché le spiagge calabresi sono così belle ma deserte”

1 Luglio 2020 15:53

Calabria, quante polemiche ha generato lo spot dei sindaci della locride. Anche il governatore Zaia ha parlato della questione

“Prendo atto della pubblicità anti-Veneto fatta dai sindaci della Calabria, che ci dipingono come la costa dell’inquinamento e del Covid. Dico solo una cosa: turismo è rispetto e libertà. Chiedetevi perché le spiagge calabresi sono così oggettivamente belle e così desolatamente deserte. Ci sarà pure un motivo…”. E’ così che afferma Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso di un evento per la promozione della stagione turistica. Lo spot dei sindaci della locride ha fatto il giro d’Italia e generato tantissime polemiche: “spero per loro che il bilancio di fine stagione sia ottimo, perché se così non fosse saranno falliti tutti. E’ uno spot per far parlare gratis della Calabria. Lo abbiamo fatto a sufficienza, adesso basta, non è corretto fare una pubblicità così”.