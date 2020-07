Calabria, spot locride: parla Klaus Davi, “pubblicità comparativa esiste da 50 anni, si fa tanto rumore per nulla”

1 Luglio 2020 15:33

“Abbiamo riportato pari pari le frasi di un inchiesta di Report, trasmissione scomoda per molti politici”: così Klaus Davi dopo le critiche sullo spot dei sindaci della locride

“Tanto rumore per nulla. Lo spot è stato applaudito dai sindaci a Siderno in sede istituzionale 4 giorni fa. Non figurano da nessuna parte le parole ‘malattia’ e ‘Covid’. Ma in alcune regioni siamo in campagna elettorale e devono lucrare consenso sulla pelle dei calabresi. Cose normali fa parte del gioco”. Lo ha detto Klaus Davi, intervistato nel corso del programma Newsroom sull frequenze di Radio Capital, in relazione alle polemiche scoppiate per il video promozionale da lui realizzato per i sindaci della Locride. “Dimenticavo – ha aggiunto il giornalista – la pubblicità comparativa esiste da 50 anni! Se solo chi apre bocca leggesse un po’ di più. Noi abbiamo solo riportato nel claim pari pari le frasi di una inchiesta di ‘Report’. Se vogliono contestarne i contenuti ci sta. Si sa, ‘Report’ è una trasmissione scomoda per molti politici. Per esempio ha dimostrato che i soldi dei calabresi sono andati altrove. Forse si sono arrabbiati per quello”, ha concluso Davi.