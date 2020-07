In Calabria la selezione per il titolo di semifinalista nazionale e finaliste interregionali di Miss Mondo Italia

25 Luglio 2020 09:29

Calabria: domenica 26 luglio alle ore 18 a Roccella Ionica

Pronti a ripartire anche in calabria con la kermesse di miss mondo italia dei concessionari esclusivi anche per la regione Sicilia Valeria Pellegrino e Mario Vitolo in vista della finale nazionale di Gallipoli che dal 31 agosto culminera’ con la finale di sabato 19 settembre nella suggestiva location del castello Angioino quest’anno evento televisivo con 10 imperdibili episodi su amazon prime video. Miss mondo italia calabria e Sicilia riparte dalla provincia reggina di Roccella Ionica domenica 26 luglio alle ore 18.00, ospiti del club hotel kennedy già protagonista l’anno scorso della finale interregionale.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, la kermesse sara’allestita all’esterno per accogliere le 25 candidate al titolo di semifinalista nazionale e finale interregionale che quest’anno sara’ accolta dalla citta’ siciliana di Nicosia e patrocinata dal comune nicosiano e dalla confcommercio di Enna il 23 agosto.

In una cornice estiva ed elegante le miss sfileranno a bordo piscina con tre uscite di gara, senza fare mancare i vari momenti di intrattenimento. Assicurare una continuita’ alla kermesse piu antica e prestigiosa al mondo anche nelle due regioni del sud Italia, significa ripartire con la consapevolezza che sara’ un anno difficile ma fiduciosi che anche lo spettacolo possa riprendere ad essere veicolo di promozione turistica e culturale nel principio che la bellezza e il sorriso siano di buon auspicio, un balsamo per allontanare negativita’ e paure di un periodo di grave interruzione di vita sociale ed economica.