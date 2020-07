Calabria, Santelli su Callipo: “tutti sapevano che si sarebbe dimesso, l’aveva già fatto nel 2010”

2 Luglio 2020 20:13

Calabria, il governatore Santelli commenta le dimissioni dello sfidante Pippo Callipo

“Sinceramente scommettevo su quando si sarebbe dimesso“. Cosi’ il presidente della Regione, Jole Santelli, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, con riferimento alle dimissioni dal Consiglio regionale di Pippo Callipo, leader di “Io Resto in Calabria” e sfidate della stessa Santelli alle Regionali del 26 gennaio. “Se usciamo dall’ipocrisia – ha aggiunto Santelli – sappiamo tutti che si sarebbe dimesso come ha fatto l’altra volta e che non rimaneva in Consiglio regionale“.