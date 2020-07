Calabria, Santelli sul dl semplificazioni: “alcune misure ci sono e dobbiamo saperne approfittare”

29 Luglio 2020 22:48

Calabria, Santelli sul dl semplificazioni: “vedremo come esce dalle aule Parlamentari il decreto semplificazioni. Alcune misure ci sono e dobbiamo saperne approfittare”

“Vedremo come esce dalle aule Parlamentari il decreto semplificazioni. Alcune misure ci sono e dobbiamo saperne approfittare. Penso che per quanto riguarda quelle che ha assunto la Regione Calabria si è già visto un cambio di rotta sull’erogazione dei bandi perchè sono snelli, ma soprattutto massivi. Si cerca di dare ossigeno ad un sistema che potrebbe avere gravi problemi rispetto al Covid”. E’ quanto afferma la presidente della regione Jole Santelli parlando sull’erogazione di fondi statali per aiutare le attività commerciali colpite per l’emergenza Covid.