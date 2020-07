Calabria: San Carlo e Banco Alimentare aiutano 1.454 famiglie

24 Luglio 2020 11:48

Da marzo a luglio circa 156.267 le famiglie raggiunte a livello nazionale: in Calabria sono state aiutate 1.454 famiglie delle province di Crotone, Catanzaro, Cosenza e Scalea e Reggio

San Carlo, azienda con una storia imprenditoriale tutta italiana e leader di mercato nel settore chips e snacks, ha voluto dare un segno positivo e un supporto concreto all’Italia nel particolare momento che il paese sta vivendo, prima a causa dell’emergenza Covid -19 e ora alle prese con le difficoltà economiche che tante famiglie si trovano ad affrontare su tutto il territorio nazionale. Dall’inizio dell’emergenza, prima sanitaria e ora economica, San Carlo ha donato oltre 468.800 confezioni di patatine e snack salati attraverso la rete del Banco Alimentare, che opera con strutture caritative convenzionate presenti nelle diverse regioni italiane, riuscendo a raggiungere e assistere oltre 156.200 famiglie in difficoltà e le fasce più bisognose della popolazione. La collaborazione con il Banco Alimentare, inizialmente attiva solo in alcuni territori, con il passare dei mesi e il perdurare della situazione, si è estesa a livello nazionale fino a raggiungere 10 regioni: Lombardia, Sardegna e Campania quelle con il maggior numero di famiglie avvicinate, seguite da Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e infine Calabria, Umbria, Liguria e provincia di Trento.

Da marzo a luglio in Calabria sono state 1.454 le famiglie raggiunte: 549 a Regio Calabria, 455 a Cosenza e Scalea, 357 a Crotone e 184 a Catanzaro per circa 5 mila prodotti distribuiti. “Solidarietà e collaborazione – ha dichiarato Susanna Vitaloni, Vicepresidente e Amministratore Delegato San Carlo – sono le parole chiave che ci hanno portato a cooperare con il Banco Alimentare al fine di sostenere in modo concreto chi necessita di aiuto in questo momento. Il nostro contributo testimonia la sensibilità e l’impegno dell’azienda nel voler fare la propria parte verso il territorio, le comunità, le persone”. “Ringraziamo San Carlo per questa bella iniziativa, – afferma Franco Falcone, presidente dell’associazione Banco Alimentare Calabria- la donazione ricevuta da San Carlo è preziosa, sia perché la nostra regione è una delle più povere del paese, sia per la presenza di poche aziende di produzione sul territorio. Siamo grati di questa partnership perché ci ha permesso di offrire alle strutture caritative convenzionate, un prodotto capace di dare a tante famiglie in difficoltà un momento di piacevole spensieratezza. La situazione dopo l’emergenza sanitaria è diventata ancora più complessa, dal lato del bisogno. Per questo diventa fondamentale creare alleanza solide con tutti gli operatori del settore alimentare.”