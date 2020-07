Calabria, sei la regina del turismo: la Regione premiata da un sondaggio di Panorama ed Expedia

17 Luglio 2020 15:45

Turismo, sondaggio Panorama/Expedia incorona Calabria: “una gemma nascosta, sconosciuta a tanti”

La Calabria è tra le regine del turismo 2020. Lo dice una ricerca realizzata dal sito web di viaggi Expedia.it in collaborazione con il settimanale Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, e resa nota dall’agenzia di Klaus Davi. Il Salento rimane la meta preferita per le vacanze degli italiani, seguita dall’intramontabile Rimini, ma la sorpresa di questa stagione estiva è proprio la Calabria, che spicca “per la sua forte crescita”. La Regione, definita da Michele Maschio (responsabile relazioni esterne di Expedia) “una gemma nascosta, sconosciuta a tanti” proprio perché tra i suoi molti valori aggiunti c’è quello di avere tante spiagge, dove però ci si imbatte in meno folla rispetto ad altre mete più gettonate.

Secondo la ricerca Panorama/Expedia gli italiani quest’anno prediligono il proprio Paese, preferendo aree con maggiore spazio disponibile in spiaggia come per esempio quelle della Costa Adriatica. Oppure, tra le destinazioni non di mare, tra i primi posti si piazza il lago di Garda. E per coloro che amano viaggiare anche all’estero, due destinazioni vicine all’Italia, ben collegate e con voli a prezzi abbordabili sono l’isola greca di Santorini e Malta, le mete straniere più “prenotate” per l’estate 2020.