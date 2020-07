Arriva in Calabria “Italia”, il progetto di Irene Ferri che traduce in immagini i racconti degli Italiani

28 Luglio 2020 16:41

Irene Ferri, giovane promessa nel panorama dell’imaging selezionata anche da Nikon Europa e da Nikon Italia per far parte dei suoi migliori talenti, presenta Italia, il suo ultimo progetto fotografico “personale-collettivo” sull’italianità

Irene Ferri, giovane promessa nel panorama dell’imaging selezionata anche da Nikon Europa e da Nikon Italia per far parte dei suoi migliori talenti, presenta Italia, il suo ultimo progetto fotografico “personale-collettivo” sull’italianità. Tutti sono chiamati a inviarle il proprio racconto sul motivo per cui amano l’Italia. Lei viaggerà lungo la Penisola per raccogliere le parole degli Italiani e raccontarle in immagini. Le foto più significative e le frasi più belle saranno raccolte in una mostra finale e un libro! Il progetto parte dal desiderio di Irene di lanciare una sfida alla negatività da cui spesso ci lasciamo travolgere e di ricercare il bello del nostro Paese e delle persone che vi abitano, anche laddove sembra andato perduto, perché mai come in questo momento c’è bisogno di positività e di voglia di ripartire! Gli italiani (si) raccontano a parole e Irene Ferri traduce in scatti.

Tante sono già le testimonianze raccolte, molte delle quali in grado di toccare il cuore, come quelle di Eleonora, che parla delle sue estati al mare ad Anzio, con il bagnino ultrasettantenne che ti sorride, di Mariachiara, che ricorda la madre seduta al tavolo in cucina con la Settimana Enigmistica proprio come sua madre prima di lei, oppure di Marianna, per la quale l’Italia è la moka in valigia prima di partire per un’esperienza all’estero, per sentirsi a casa ovunque nel mondo.

Irene ne sta cercando ancora molte altre da immortalare con le sue potenti Nikon Z 7 e D5, performanti in ogni situazione: partecipare attivamente al progetto è davvero semplicissimo, è sufficiente rispondere alle domande “Quale ricordo o storia ti lega all’Italia? Cosa vuol dire per te Italia?” o, se vivi all’estero, “Cosa ti manca di più dell’Italia?” e compilare questo form sul sito di Irene Ferri.

Irene Ferri

Irene Ferri è una fotografa di viaggio & ritratto, content creator e visual strategist internazionale, formatasi tra Milano e Los Angeles. Ha lavorato per brand e organizzazioni quali TEDxReggioEmilia, Huawei Italia, The North Face, Wanderlust, Regione Lombardia, Rolling Stone Italia, Skate Love Barcelona. È stata scelta da Nikon Italia come una dei suoi giovani talenti fotografici del progetto Nikon Creators. Come docente di fotografia e visual storytelling è stata chiamata a insegnare dall’Università IUSVE di Venezia, l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, Nikon School, RCS Media Group, Zandegù, Facebook Community Leadership Program, PopCorner Lab e molte altre organizzazioni. È laureata in Comunicazione alla IULM di Milano e ha conseguito un certificato all’UCLA (Università della California Los Angeles) in Produzione Cinematografica.

Sito web: www.ireneferri.com

Instagram: @ire.ferri

Facebook: Irene Ferri Photography

Chi sono i #NikonCreators

Nikon Creators è il nuovo progetto di Nikon rivolto ai giovani talenti emergenti nel campo della fotografia e del video che ha come scopo principale quello di sostenere il talento e la creatività della generazione 3.0 e contribuire alla diffusione sui social network di contenuti di qualità, realizzati con attrezzatura Nikon.

Il team è già composto da una decina di fotografi professionisti ma certo la squadra non è ancora al completo! Tutti i creativi che hanno infatti una età compresa tra i 18 e i 40 anni e almeno 10.000 follower su Instagram e/o 5.000 su Youtube possono mettere alla prova la loro passione, fantasia, creatività, capacità organizzativa e abilità video/fotografica candidandosi al progetto sul sito di nikon club.