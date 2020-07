Calabria, De Caprio: “il Punto Nascita di Cetraro sarà finalmente adeguato”

31 Luglio 2020 12:54

Calabria, De Caprio: “con vivo compiacimento e, non posso nasconderlo, anche entusiasmo, comunico che il Punto Nascita di Cetraro sarà finalmente adeguato”

“Con vivo compiacimento e, non posso nasconderlo, anche entusiasmo, comunico che il Punto Nascita di Cetraro sarà finalmente adeguato”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Antonio De Caprio (FI), aggiungendo: “La struttura commissariale regionale guidata dal Generale Cotticelli e dalla dottoressa Crocco ha autorizzato in data odierna la realizzazione dei lavori di adeguamento del Punto Nascita del nosocomio cetrarese indirizzando tale comunicazione al Commissario dell’ASP di Cosenza Dottoressa Bettelini”. “Sono stati – aggiunge l’esponente politico – mesi di dialogo e di confronto su come poter dare nuovamente dignità ad un intero territorio, il Tirreno cosentino, caratterizzato dall’assenza di strutture idonee a garantire l’accoglienza delle future mamme. Un risultato – sottolinea il consigliere – frutto di un rapporto collaborativo tra il Presidente della regione Jole Santelli e i commissari che, con l’atto autorizzatorio odierno, restituiscono speranza e rilanciano un’azione risolutiva delle tante problematiche che, purtroppo, abbiamo ereditato. E’ nostra intenzione – conclude De Caprio – operare per il bene comune perché la buona politica è servizio al cittadino”.