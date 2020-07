Calabria, consegnati oggi i lavori di manutenzione sulla Nsa 572 (ex ss110) in provincia di Vibo Valentia

1 Luglio 2020 18:32

I lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata sui tratti stradali tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia

Anas (Gruppo FS Italiane), ha consegnato oggi all’impresa ATI I.C.G. Impresa Costruzioni Generali s.r.l./Santise Costruzioni s.r.l.Valori S.C.A.R.L., con sede a Catanzaro, i lavori di manutenzione straordinaria – primo stralcio – per la messa in sicurezza del piano viabile della NSA 572 (ex S.S. 110) in provincia di Vibo Valentia. In particolare, i lavori interesseranno il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 15,000, tra i territori comunali di Pizzo, Francavilla Angitola, Maierato e Monterosso Calabro, fino all’intersezione con i comuni di Capistrano e San Nicola Da Crissa, e riguarderanno, il risanamento profondo della sovrastruttura stradale comprendente il rifacimento della fondazione e dell’intero pacchetto (strati, binder e usura drenante). I lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata sui tratti stradali tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, del valore complessivo di 5 milioni e di euro e permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità dell’infrastruttura stradale. Gli interventi, saranno completati entro il mese di settembre 2020.