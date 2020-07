Calabria: avvistata coppia di cicogne nere sul Pollino

12 Luglio 2020 12:55

Avvistata e fotografata, per la prima volta nel Parco del Pollino, in Calabria, una coppia di cicogna nera. La scoperta e’ stata fatta da Paolo Franzese, guida ufficiale del Parco, in una zona molto impervia dell’area protetta. Una serie di sopralluoghi fatti con gli esperti del Parco ha confermato la presenza della coppia che ha nidificato e si e’ gia’ riprodotta nell’area. “E’ una notizia fantastica, che ribadisce l’immenso patrimonio di biodiversita’ del nostro territorio – dichiara il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra – Si tratta di una specie molto rara in Italia, anche per le sue particolari abitudini che la differenziano dalla cugina ‘bianca’: e’ infatti molto schiva e predilige siti poco disturbati dalle attivita’ umane”.