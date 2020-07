Calabria, Arruzzolo sul bando destinato a strutture ricettive: “20 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza”

13 Luglio 2020 15:19

“Obiettivo primario della Giunta regionale è scongiurare la chiusura delle strutture ricettive”: lo afferma Giovanni Arruzzolo (Forza Italia)

“La concessione di contributi a fondo perduto destinato alle strutture ricettive calabresi da attivare attraverso l’avviso pubblico ‘Accogli Calabria’ (PAC 2007/2013), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, rappresenta una attestazione di doverosa attenzione e vicinanza da parte della Giunta regionale verso un mondo da sempre strategico nello scacchiere economico calabrese. Un sostegno concreto per le nostre imprese fortemente colpite da una emergenza sanitaria che ancora, purtroppo, non può dirsi conclusa e di cui, con senso di responsabilità, è necessario mettere in conto ulteriori sviluppi”. A dirlo, è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, che continua: “In attesa che il relativo bando venga pubblicato, lanciamo questo segnale forte che va in modo inequivoco nella direzione di scongiurare la chiusura delle strutture ricettive quale obiettivo primario della Giunta regionale. D’altra parte, il bando è allargato a diversi settori di attività, aprendo così a tutta una serie di opportunità sul territorio calabrese per le imprese che potranno accedere al contributo determinato con riferimento alle presenze turistiche registrate nel 2018. Dunque, una boccata di ossigeno per accompagnare le nostre aziende turistiche verso una ripartenza che ci auguriamo sia il più possibile positiva”.