Brunori Sas si prepara a tornare sul palco: ecco quando farà tappa a Reggio Calabria

7 Luglio 2020 16:11

Brunori Sas annuncia quattro concerti acustici insieme al suo gruppo di storici musicisti

Dopo la Targa Tenco per il miglior album in assoluto con Cip! e dopo il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per il film Odio l’estate, Brunori Sas annuncia quattro concerti acustici insieme al suo gruppo di storici musicisti, che si terranno principalmente in contesti naturali. Brunori sara’ l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite del Ravenna Festival, gia’ sold out; il 26 luglio a Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival nella cornice mozzafiato friulana; ed infine il 2 agosto a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento. Forte dei riconoscimenti ottenuti, e in attesa del tour nei palasport rimandato all’autunno per il coronavirus, il cantautore si prepara dunque a tornare sul palco con i suoi “Concertini Acustici”, durante i quali suonera’ il suo ultimo disco ed il meglio del suo repertorio. Queste le date del Brunori Sas TOUR 2020, nei palasport: 14 novembre 2020 Reggio Calabria, 18 novembre Ancona, 20 novembre Jesolo, 22 novembre Assago (Mi), 24 novembre Casalecchio di Reno (Bo), 26 novembre Firenze, 29 novembre Torino, 1 dicembre Roma, 3 dicembre Napoli, 5 dicembre Bari.