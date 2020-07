Bocelli e il suo intervento da “negazionista del Covid”: bufera sui social, anche Fedez ci va giù pesante [FOTO]

28 Luglio 2020 15:22

Tante polemiche sono esplose sui social a causa di alcune dichiarazioni di Andrea Bocelli pronunciate durante un convegno sul Coronavirus in Senato: duro il commento del cantante Fedez

Andrea Bocelli è finito sotto l’occhio del ciclone per un suo intervento in Senato durante un convegno di “negazionisti del Covid” in cui ha affermato: “mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine”. Il famoso tenore ha raccontato in passato di aver affrontato personalmente il Coronovarirus, e di essere poi guarito, nel corso del suo discorso ha ammesso di aver “violato le restrizioni uscendo lo stesso, perché ho una certa età e ho bisogno del sole e di vitamina D” e riconosciuto di essersi immedesimato in chi doveva prendere decisioni così delicate. Decisione su cui però evidentemente non si è trovato d’accordo: “quando siamo entrati in pieno lockdown ho cercato di analizzare la realtà e ho visto che le cose non erano così come ci venivano raccontate. I primi confronti li ho avuti in casa esprimendo qualche dubbio ma sono stato fustigato, i primi ad attaccarmi sono stati i miei figli, ma mentre il tempo passava, io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?”.

Queste dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio dibattito sui social, tanto da costringere lo stesso Bocelli a tornare sull’argomento e chiarire il significato delle proprie esternazioni: “mi sono speso fin dal primo giorno con la Fondazione che porta il mio nome per aiutare chi era in difficoltà per il virus. Al Senato sono stato frainteso” ha detto in seguito il tenore ospite alla Milanesiana. “Non sono un negazionista, sono un ottimista e riparto da qui con una preghiera”.

Tante le reazioni alle parole di Bocelli, tra queste hanno fatto scalpore quelle riportate con un tweet da Fedez: “io senza parole. Boh”, e ancora: “se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete d’instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”. Fedez ha postato uno scatto accanto a un paziente del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, costruito a tempi record grazie alla raccolta fondi organizzata con la moglie Chiara Ferragni.

“Voglio sperare che il maestro Bocelli sia stato male interpretato”, ha invece detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo ad ‘Agorà Estate’ su Rai Tre. “Tra l’altro il maestro Bocelli è anche stato colpito da Covid-19, più o meno nello stesso momento in cui l’ho avuto io. Peraltro ha anche donato il plasma. Dunque la malattia l’ha vissuta”. “Io credo che sia stato male interpretato: forse voleva esprimere il disagio di ogni italiano che, a causa del lockdown, è rimasto chiuso dentro casa. Non avrei detto quelle parole, ma credo che avrà modo di spiegare. Non credo sia un negazionista del virus, ma l’eco che è stata data” alle sue dichiarazioni “pone dei problemi”. Ma dire che non è stata rispettata la regola di stare a casa “non è utile alla nostra popolazione”.