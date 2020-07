Berlino, auto sulla folla: 7 feriti di cui 3 gravi

26 Luglio 2020 10:54

Berlino, l’auto è piombata sulla folla nel quartiere di Charlottenburg

Almeno 7 persone sono rimaste ferite, di cui 3 in modo grave, a Berlino mattina dopo che un’auto si e’ schiantata contro un gruppo di persone. L’episodio è avvenuto verso le 7.20, riferiscono i giornali tedeschi, ad Hardenbergplatz, vicino alla stazione ferroviaria del Giardino zoologico. Come ha riferito un portavoce, la polizia attualmente ipotizza che si sia trattato di un incidente causato dalla velocità eccessiva che avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto al guidatore. Sul posto sono intervenute anche unità cinofile per il rilevamento di eventuali esplosivi. Il guidatore dell’auto, una Mercedes, è stato arrestato ed è ora in custodia. Secondo le informazioni di Bild, ha 24 anni e vive in Germania. L’auto ha una targa dall’Estonia.