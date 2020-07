BergaFest 2020: nominati i nuovi ambasciatori e premiate le aziende, importanti nomi a Reggio Calabria

13 Luglio 2020 10:42

BergaFest 2020: l’evento si è tenuto sabato 11 luglio al Nuovo Museo del Bergamotto di Reggio Calabria

Si è conclusa con grande successo la XX edizione del BergaFest, l’evento organizzato dall’Accademia del Bergamotto e dal suo presidente, il professor Vittorio Caminiti, l’evento, presentato dalla giornalista Rtv Eva Giumbo e dal giornalista Rai Massimo Proietto, si è tenuto sabato 11 luglio al Nuovo Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, con la presentazione dei candidati al titolo di ambasciatore, delle aziende selezionate per i riconoscimenti speciali, nonché il premio Tabacchiera d’oro. La serata si è conclusa con il gran gala al Borgo Santa Trada al Pilone, durante la quale l’Accademia del Bergamotto ha conferito i mandati di Ambasciatore a personalità prestigiose nel campo della scienza, della cultura e dell’arte. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Le personalità a cui quest’anno è stato conferito il mandato di “Ambasciatore dell’Accademia del Bergamotto” sono: Filippo La Mantia, chef e imprenditore della ristorazione; Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e titolare di sale cinematografiche; Giuseppe Marra, giornalista ed editore dell’agenzia di stampa Adnkronos; Iginio Massari, maestro pasticcere; Eugenio Morrone, maestro gelatiere; Francesco Nardi, medico specialista in medicina dello sport, omeopata e agopuntore; Michele Navarra, professore associato in Farmacologia, Università di Messina; Antonello Orlando, giornalista e radiocronista Rai Sport; Giampaolo Trombetti, autore e conduttore televisivo; Livia Adario Iaccarino, imprenditrice e ambasciatrice del buon gusto e del buon mangiare; Corrado Assenza, maestro pasticcere.

Non sono mancati neanche quest’anno i premi speciali assegnati ad aziende che utilizzando il bergamotto hanno introdotto sul mercato prodotti alimentari d’eccellenza: “Premio miglior prodotto al mondo al Bergamotto 2020” al Gruppo Caffo 1915, che ha realizzato una tonica al bergamotto; “Premio miglior ristorante al mondo di cucina al bergamotto 2020” al Me Restaurant di Pizzo (Vv) e agli chef Giuseppe Romano ed Eleonora Marcello; “Piatto della rinascita al bergamotto” al ristorante Ercole di Crotone; “Riconoscimento per aver contribuito alla divulgazione stimolando l’utilizzo del bergamotto a scopi scientifici” all’Università degli Studi di Messina.

In una location da favola, con lo sguardo rivolto verso il mare blu e la Sicilia, il BergaFest è stato, ancora una volta, l’occasione migliore per rilanciare e promuovere uno dei prodotti migliori al mondo. Ne è sempre più convinto il prof Caminiti che, insieme alle figlie, alla famiglia ed all’immancabile supporto del presidente onorario Gerardo Sacco è riuscito nell’intento di calamitare chef stellati, addetti ai lavori, giornalisti, medici: tutti insieme, pronti, all’ennesima sfida, quella della promozione culturale di una regione che ha incredibili potenzialità”.

Luigi Salsini