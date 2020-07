Belluno – Reggio Calabria in bicicletta, l’impresa di ciclista amatoriale Paolo Dal Mas: “unire la nostra penisola con un filo per la coesione dei popoli”

8 Luglio 2020 09:05

“Unire la nostra penisola con un filo rosso che, dalle Dolomiti alla meravigliosa Calabria, in questi tempi così incerti, possa simboleggiare la coesione dei popoli, legati nell’affrontare difficoltà e sfide impossibili da superare se non insieme”. Questi i motivi del viaggio in bicicletta del ciclista amatoriale bellunese Paolo Dal Mas.

“Adesso è il momento! Partire, ripartire, rialzarsi -afferma Dal Mas- non ce la faremo se non ci daremo da fare. Ho pensato allora – prosegue- ad una sfida difficile da vincere, dove corpo e mente dovranno lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo, ci sarà da sudare e da stringere i denti, si dovrà rispolverare quell’audacia d’altri tempi: tutte metafore della vita di tutti i giorni, suggestioni che stiamo perdendo ma che servono ancora”.

Dal Mas è partito ieri sera nella serata del 7 luglio da Belluno per raggiungere, nella giornata di domenica 12 luglio, il lungomare di Reggio Calabria: 1300 km da percorrere in bicicletta in 5 giorni, in solitaria e senza assistenza al seguito, ma con un gruppo di amici che seguirà passo passo l’atleta con moderni strumenti di geolocalizzazione e attraverso i social.

Come già per la fantastica esperienza di ToLondon 2019, i temi della mobilità sostenibile, l’attenzione per la salute collettiva e la cura dell’alimentazione, sono altri temi fondamentali delle imprese di Dal Mas “facendo spazio all’attualità che ci sollecita ad agire, ma soprattutto ad agire insieme, mettendo da parte quegli egoismi che neanche “lezioni” come quelle impartite nei mesi scorsi sembra riescano ad insegnare”.

Gli strumenti e l’assistenza tecnica saranno a cura dal team RobiBike-Belluno; faranno da supporto poi due gruppi ciclistici che si passeranno idealmente il testimone: il gruppo UC Limana accompagnerà il nostro atleta, Paolo Dal Mas, nei primi chilometri alla partenza da Belluno, e il gruppo I MTBasciu di Reggio Calabria farà gli onori di casa domenica 12 luglio in terra di Calabria.