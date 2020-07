Belardi e Cirillo, due uomini veri con la Reggina nel cuore: il portiere ricorda la prima promozione in Serie A [FOTO]

20 Luglio 2020 15:32

Emanuele Belardi ha pubblicato un post sui social: uno scatto insieme al compagno di squadra Bruno Cirillo, altra storica bandiera della Reggina

Hanno fatto insieme la storia della Reggina, rimanendo indissolubilmente legati alla squadra amaranto e al popolo di Reggio Calabria. Sono sempre nel cuore dei tifosi Emanuele Belardi e Bruno Cirillo, considerati ormai due uomini simbolo. Lo dimostrano i messaggi di affetto ricevuti dall’ex portiere su Facebook tra i commenti ad una foto postata questa mattina. “Per noi che stavamo realizzando un sogno… Serie A”, scrive il numero uno riprendendo uno scatto realizzato in compagnia dell’amico difensore. Alle spalle la curva del Torino, allora gemellata coi sostenitori reggini, mentre l’occasione era proprio la sfida del 13 giugno 1999, quando per il club del presidente Foti si faceva registrare la prima storica promozione in massima serie. L’amore di Belardi e Cirillo non è mai svanito nel tempo, lo dimostrano i fatti: nonostante la loro gloriosa carriera, i due professionisti hanno fatto rientro in riva allo Stretto anche nel momento più buio della società, quando nel 2015 la Reggina navigava fra gli ultimi posti del campionato di Lega Pro. Un ritorno che permise agli uomini di mister Tedesco di centrare l’obiettivo salvezza nello spareggio contro il Messina e di far entrambi di diritto tra i calciatori bandiera più amati di sempre.