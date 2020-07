Basket, Domenico Bolignano è il nuovo coach della Viola

21 Luglio 2020 19:35

Basket, sarà Domenico Bolignano l’Head coach per la stagione 2020/21 della Viola

Un grande ritorno, un cuore neroarancio per guidare il ritorno della Viola nel basket nazionale. Sarà Domenico Bolignano l’Head coach per la stagione 2020/21. Coach Bolignano ha 41 anni ma ha già all’attivo una lunghissima esperienza come allenatore: dalla miracolosa salvezza in serie A2 con la Viola nel 2016/17 alle ultime tre stagioni nelle quali l’allenatore reggino ha guidato, con grandi risultati, il Basket Gessi Valsesia in serie B. “Siamo certi di aver fatto la scelta giusta – dichiara il presidente Carmelo Laganà – coach Bolignano è un uomo che porta la Viola dentro di sè, come tutti noi, oltre ad essere un allenatore ormai affermato sul panorama nazionale. Siamo sicuri che sia l’inizio di una splendida collaborazione”. Coach Bolignano sarà presentato alla stampa e alla tifoseria sabato 25 luglio alle ore 10.30, presso la Marina di Porto Bolaro. Nel corso della conferenza stampa, la Viola presenterà anche il restyling del logo, disegnato dal partner Evermind.