Bari-Ternana, lotta vera in campo e quanti dubbi arbitrali: le polemiche continuano sui social [GALLERY]

14 Luglio 2020 15:03

Il match Bari-Ternana sta continuando anche sui social: i tifosi umbri non hanno digerito la direzione arbitrale, ecco la gallery con alcuni commenti significativi

E’ stata una gara molto tesa Bari-Ternana, disputata ieri sera e terminata col risultato di 1-1. I biancorossi di De Laurentiis hanno ottenuto il pass per il turno successivo dei playoff, ma l’arbitraggio ha generato non poche polemiche al termine della partita. Il protagonista in negativo della sfida è diventato l’arbitro per i mancati gialli ai calciatori che hanno provocato gli infortuni di Celli e Ferrante, finiti in ospedale, per il rosso discutibile a Palumbo a metà ripresa e per una direzione generale, a detta degli umbri, troppo “locale”.

Per quanto riguarda il calcio di rigore assegnato ai pugliesi, probabilmente c’è poco da discutere: con il nuovo regolamento sui tocchi di mano in area, la decisione del giudice di gara è in linea con tutti quelli decretati finora in Serie A. Sull’espulsione, invece, rimane qualche dubbio. Il cartellino rosso è effettivamente un’assurdità, così come lo sarebbe stato addirittura il giallo. Si presume che l’arbitro abbia visto una reazione del calciatore o ascoltato qualche parola impossibile da cogliere attraverso le immagini televisive, sarà il referto a fare chiarezza sull’accaduto.

Sui social però non sono mancate le forti reazioni da parte dei tifosi. Quelli della Ternana, soprattutto, non sono riusciti a digerire l’eliminazione. Alcuni del Bari, invece hanno mostrato molta sportività e ammesso che qualche errore è stato commesso. “Arbitraggio scandaloso, a senso unico”, scrivono i sostenitori più imbufaliti. Tutte considerazioni da cui ovviamente la nostra redazione si dissocia, limitandosi a riportare alcuni di questi messaggi. Li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.