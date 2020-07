Bari-Ternana, due calciatori rossoverdi finiscono in ospedale [FOTO]

14 Luglio 2020 11:18

Una marea di polemiche post partita per Bari-Ternana, due calciatori rossoverdi sono anche finiti in ospedale: le immagini

Più le polemiche post partita che la gara e il risultato in sé. Questo il resoconto di Bari-Ternana, uno dei quarti di finale dei playoff di Serie C giocati ieri sera e che hanno premiato i pugliesi dopo l’1-1. Con il pareggio, il Bari passa e la Ternana recrimina. Per le mancate ammonizioni ai calciatori biancorossi che hanno infortunato i due avversari, Celli e Ferrante, costretti ad uscire già nel primo tempo, e per il rosso discutibile sventolato a Palumbo a metà ripresa. Di questo, soprattutto, si sono lamentati anche l’allenatore rossoverde Gallo e il Vice Presidente ed ex arbitro Tagliavento.

Proprio Celli e Ferrante, come affermato dallo stesso allenatore, sono addirittura finiti in ospedale. Ecco le immagini delle loro condizioni.