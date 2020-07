Barca: ‘Per ripresa accedere ai saperi, trasferire i poteri’

14 Luglio 2020 18:48

Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Accedere ai saperi, trasferire i poteri. Questa è la chiave della strategia che noi organizzazioni di cittadinanza noi vogliamo proporre” sulla ripartenza del Paese “e sulla quale siamo in dialogo con il governo. Nei momenti di difficoltà è con la conoscenza che compi il salto. Conoscenza che è dei grandi centri di competenza, le università, le imprese pubbliche”. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità, intervenendo al webinar ‘La sostenibilità economica è sociale’, in diretta sui canali Youtube e Facebook di Prioritalia, e organizzato da Prioritalia insieme a Manageritalia.

“E poi ci sono i saperi territoriali, quelli incorporato in micro imprese, lavoratori, insegnanti, scuole, dei ragazzi che vanno a scuola. Dentro di loro ci sono saperi, che possono, entrando in connessione con i grandi saperi, creare nuove strade, rispondere alle domande che ci stiamo facendo. E poi trasferire poteri”, sottolinea ancora Barca che con Patrizia Luongo ha curato per Mulino ‘Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale’, proprio su come gestire l’emergenza, e il post, di questi mesi.

“Più poteri ai giovani, perchè si sentono di meno le loro voci e trasferire potere anche al lavoro, in un riequilibrio dei rapporto tra lavoro e impresa”, spiega ancora Barca.