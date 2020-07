Balneazione: torna conforme il punto Catocastro ad Amantea

22 Luglio 2020 16:05

Il tratto di mare tornerà alla balneabilità non appena il Comune di Amantea avrà revocato l’ordinanza di divieto di balneazione conseguente alle precedenti analisi sfavorevoli

“A seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data 19/07/2020 presso la stazione di campionamento denominata “200 m SX torrente Catocastro” , sono stati rilevati esiti favorevoli per i parametri microbiologici “Escherichia coli ” ed “Enterococchi Intestinali”, con valori conformi a quelli imposti dalla normativa vigente”. Lo ha comunicato oggi il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza al Comune di Amantea, Regione Calabria e Ministero della Salute. Il tratto di mare, quindi, tornerà alla balneabilità non appena il Comune avrà revocato l’ordinanza di divieto di balneazione conseguente alle precedenti analisi sfavorevoli.