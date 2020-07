Calabria: le richieste dell’assessore Catalfamo al ministro Azzolina durante l’incontro all’ufficio scolastico regionale 

13 Luglio 2020 19:06

Domenica Catalfamo ha preso parte stamane all’incontro col ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che si è svolto all’Ufficio scolastico regionale a Catanzaro

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti Domenica Catalfamo ha preso parte stamane all’incontro col ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che si è svolto all’Ufficio scolastico regionale a Catanzaro. Durante il suo intervento, l’assessore Catalfamo ha chiesto al ministro Azzolina, di avere al più presto chiare indicazioni sugli orari di ingresso e uscita degli studenti e se tali orari saranno scaglionati in più fasce, come da ipotesi emerse nei tavoli delle conferenze unificate delle regioni, senza però tuttora certezze di sorta. “Senza tale indicazione – spiega l’Assessore Catalfamo – non è possibile procedere alla programmazione delle modifiche dei servizi del TPL. L’eventuale incremento dei bus comporterà una spesa aggiuntiva per gli spostamenti casa/scuola di oltre 20 mln euro/anno che dovrebbero avere la necessaria copertura finanziaria da parte del Ministero”. È stata rappresentata altresì l’esigenza di modificare i cronoprogrammi con le scadenze degli interventi finanziati dal MIUR e finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado”. Tali interventi – prosegue Catalfamo – riguardano ben 750 edifici sui 2400 edifici di competenza della Regione Calabria. È altamente probabile infatti che l’esecuzione degli interventi non si potrà conciliare con le esigenze di maggiori spazi dovuti all’emergenza Covid con conseguenti rallentamenti procedurali. Tali circostanze potrebbero mettere a repentaglio l’erogazione dei relativi finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione. Il Ministro ed il dirigente scolastico regionale hanno condiviso le osservazioni e le richieste garantendo la massima attenzione”.