Autostrade: “Consob spieghi perché non ha sospeso le contrattazioni, bisogna sapere se qualcuno ha sfruttato informazioni privilegiate per manipolare il mercato”

17 Luglio 2020 11:16

Autostrade. Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati, si è fatto portavoce di una richiesta mossa dall’associazione alla Consob per fare luce sulle dinamiche relative a quelli che sono stati definiti “strani movimenti di mercato”

“Abbiamo chiesto alla Consob di avviare un’immediata inchiesta al fine di valutare come le dichiarazioni del Governo del 13 luglio possano avere inciso sulla perdita del 15% del gruppo Atlantia Autostrade rilevata il giorno successivo, e come invece, i provvedimenti del 14 Luglio abbiano inciso sull’aumento del 27% rilevato poi il 15 luglio. I consumatori non vogliono più essere presi in giro, come risaputo il compito di Consob è quello di monitorare se si verifichino mosse distorsive sui mercati finanziari e pretendiamo siano fatti tutti gli accertamenti del caso”.

Lo dice l’avvocato Ernesto Fiorillo presidente nazionale di Consumatori Associati avendo notato quelli che ha definito come “strani movimenti che avrebbero potuto falsare i dati del mercato dopo la conclusione della lunga trattativa di Atlantia con il governo sul futuro di Autostrade”.