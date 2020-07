Sicilia, attentato a Giuseppe Antoci: “Depositata denuncia sul lavoro della Commissione Antimafia dell’Ars, Fava si dimetta per la credibilità delle istituzioni”

22 Luglio 2020 11:56

Sicilia. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e vittima nel 2016 di un attentato di mafia, durissimo sull’operato della relativa Commissione all’Ars e del suo Presidente, Claudio Fava

Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, si è espresso in merito all’archiviazione decisa dal Gip del Tribunale di Messina riguardo l’attentato mafioso che subì il 18 maggio del 2016, sventato grazie all’intervento della scorta.

“Ringrazio la DDA di Messina – dichiara Antoci – con a capo il Procuratore Maurizio De Lucia e i suoi Sostituti per il lavoro che stanno portando avanti, certo che arriveranno anche ad assicurare alla giustizia gli autori dell’attentato mafioso subìto da me e dagli uomini della mia scorta”.

“Ringrazio il Gip Eugenio Fiorentino che ha emesso, da giudice terzo, la prima archiviazione nella quale è stato ricostruito minuziosamente l’attentato. Ringrazio il Gip Simona Finocchiaro, ulteriore giudice terzo, che ha messo la parola fine ad una vergognosa aggressione subìta dalla Magistratura, dalle Forze dell’Ordine, da me e dalla mia famiglia, esponendomi ad ulteriori rischi. È stato un atto vergognoso.

“Ho già depositato alla Magistratura una corposa denuncia sul lavoro della Commissione (regionale antimafia, ndr) – continua Antoci – al fine di chiarire chi e perché ha ordito questo tentativo di delegittimazione, chi e perché ha esposto ancora una volta la mia persona a rischi elevatissimi, chi e perché voleva fermarmi, chi e perché, facendo questo, ha anche utilizzato le Istituzioni. Sono certo che queste riflessioni saranno affrontate in altri Palazzi. Questa vicenda non può rimanere senza conseguenze”.

In merito all’operato della Commissione Regionale Antimafia e del suo Presidente Claudio Fava, durissimo il capogruppo del PD Senatore Franco Mirabelli: “Bisognerebbe chiedere scusa ad Antoci, ai Poliziotti che sono stati accusati di non aver fatto quello che hanno dichiarato… bisognerebbe chiedere scusa perché di fronte a tre sentenze dobbiamo rispondere, perché c’è un tema di credibilità delle Istituzioni, di credibilità di chi combatte la mafia… sono stupito del fatto che il Presidente Fava venga qui e ci dica che ha ragione lui”. E ancora: “Fava, non è vero quello che sta dicendo… venire in commissione a denigrare l’operato dei magistrati è una cosa non degna di un Presidente di una Commissione Antimafia come quella Siciliana”.

Ancora più duro il Senatore Mario Giarrusso: “Qua c’è da chiedere scusa principalmente ai morti che vengono diffamati, sono stati diffamati perché uno dei poliziotti che è intervenuto, non perché passava casualmente di là, come Lei ha avuto l’ardire di pronunciare poco fa, ma sono intervenuti perché avevano sospettato qualche cosa da bravi poliziotti. Lei qua, Fava, ha detto cose gravissime… suscitare dubbi, me lo lasci dire Presidente, è un atto veramente meschino… il resto si commenta da solo”.

Diverse anche le dichiarazioni in merito al rischio che gli onorevoli ritengono abbia corso Antoci a seguito dell’atteggiamento inadeguato da parte della Commissione, come quella della deputata Ascari (M5S) che rivolgendosi al Presidente Fava ha detto: “Non pensa che questa attività della commissione possano mettere ancora di più in pericolo la vita del dott. Antoci?”. O ancora la deputata Piera Aiello M5S che riferendosi ad Antoci ha dichiarato: “C’è un vero mascariamento per screditare questa persona che ha fatto tanto per la nostra Sicilia”

Sul tema è ritornato anche l’onorevole Giarrusso: “Quando si dice nella relazione che una delle ipotesi dell’attentato sia una messinscena, ma chi l’ha messo in scena l’attentato, gli alieni?… Questa è una messinscena, quella a cui stiamo assistendo adesso da parte di un indegno Presidente della Commissione Antimafia Regionale”.

“In considerazione di tutto ciò – dichiara Antoci – in considerazione delle frasi e termini usati nei confronti della Commissione Regionale Antimafia nell’ultima sentenza emanata dal GIP di Messina, in considerazione dell’imbarazzante audizione di oggi in Commissione Nazionale Antimafia, durante la quale tutti i Parlamentari intervenuti, nessuno escluso, si sono sentiti in dovere di evidenziare a Fava il cattivo lavoro svolto con la relazione e la pagina buia scritta in quella sede, non posso che sperare nelle dimissioni di Claudio Fava da Presidente della Commissione Regionale Antimafia Siciliana”.

“Lo faccia per un atto di dignità e di coscienza – ancora Antoci – lo faccia per rispetto dei tanti che per la lotta alla mafia hanno perso la vita, lo faccia per evitare che l’Istituzione che rappresenta venga macchiata da un’ombra così inquietante, lo faccia soprattutto per chiedere scusa agli uomini della mia scorta lesi, dal lavoro della sua Commissione, nella loro dignità umana e professionale”.

“Questa vicenda – conclude Antoci – insegna soprattutto che nell’accidentato cammino della vita, gravido di insidie, tragedie, paludi, meschinità, zavorre e miserie, la resilienza e la difesa senza ‘se’ e senza ‘ma’ della propria dignità rimane la sola, vitale, questione dell’essere umano”.