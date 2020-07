Messina: il gruppo “Enough is Enough” organizza un’assemblea propositiva sul tema delle disuguaglianze

2 Luglio 2020 12:49

Dopo il sit-in dello scorso 7 giugno il gruppo Enough is Enough torna a riunirsi per raccogliere le proposte della cittadinanza

Dopo il sit-in solidale di domenica 7 giugno, finalizzato ad alimentare il dibattito sul tema delle discriminazioni raziali, il gruppo “Enough is Enough” ha iniziato a raccogliere le proposte, le richieste e le considerazioni sul tema di chi ha deciso di contribuire, attraverso una “piattaforma propositiva online”.

“Ci siamo resi conto – si legge nel post sulla pagina Facebook dell’evento – della necessità di discutere di queste tematiche in piazza, faccia a faccia, e di doverlo fare pubblicamente ed è per questo che ci siamo dati come appuntamento lunedì 6 luglio per un’assemblea aperta alla cittadinanza che possa essere l’occasione per delineare le nostre proposte e ridefinire il documento che le raccoglie. È tempo di dare più concretezza alle nostre idee. Gli organizzatori hanno pubblicato anche il link per accedere alla bozza che inizia a raccogliere le prime proposte che verranno periodicamente aggiornate sulla base dei vari contributi dati attraverso la piattaforma propositiva online.

BOZZA PROPOSTE GRUPPO ENOUGH IS ENOUGH

Alla manifestazione hanno già aderito:

Assopace Palestina Sicilia – Gruppo Messina

Rete degli Studenti Medi Messina

Sinistra classe rivoluzione Messina

UDU Messina Sindacato Studentesco