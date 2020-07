Aspi: Martino (FI), ‘Conte prenda decisione e si assuma responsabilità’

12 Luglio 2020 13:56

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – ‘Il Premier ci faccia capire qualcosa, se tutto questo teatrino che sta creando attorno ad Atlantia è per la nazionalizzazione della rete autostradale, basta lo si dica chiaramente, ma soprattutto si assuma le proprie responsabilità. Basta giochetti, sotterfugi, dispetti si prenda una decisione, perché così non si può andare avanti. Non si può giocare con la vita di milioni di italiani, è tempo di dire basta!” Lo dichiara Antonio Martino, deputato di Forza Italia.