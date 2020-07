Asp Messina: nominati i due nuovi direttori dei Servizi di Farmacia Territoriale e Ospedaliera

21 Luglio 2020 16:43

Asp Messina, le dottoresse Rossitto e Federico sono i due nuovi Direttori dei Servizi di Farmacia Territoriale e Ospedaliera

“Prenderanno servizio il primo agosto p.v. i due nuovi direttori di struttura complessa dei servizi di Farmacia dell’A.S.P. di Messina.

Per il servizio di farmacia territoriale il nuovo direttore è la dott.ssa Alfina Rossito, già responsabile di struttura semplice della farmacia territoriale di Messina; per le farmacie ospedaliere il nuovo primario è la dott.ssa Febronia Federico già responsabile della farmacia ospedaliera del Barone Romeo di Patti”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Asp Messina.

“Completiamo l’organigramma dei direttori delle varie Unità Operative Aziendali – dice il direttore generale Paolo La Paglia – ai fini di assicurare la piena funzionalità anche del dipartimento di farmacia, che è fondamentale per il governo della spesa sanitaria e per assicurare la puntuale erogazione di farmaci e presidi ai cittadini aventi diritto”.