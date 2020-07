Asp di Messina: nominati cinque dirigenti psicologi, potenzieranno il Dipartimento di Salute Mentale adulti e minori

27 Luglio 2020 18:14

Conferimento incarichi dirigenziali all’Asp di Messina. La Cisl Fp: “L’Asp negli ultimi anni si era arroccata su un sistema vetusto e senza sbocchi per i professionisti della Sanità” e invita a proseguire l’iter

Prosegue il lavoro di conferimento degli incarichi dirigenziali dell’Asp di Messina nell’ambito del rilancio del nuovo modello organizzativo. Dopo l’attribuzione del Primariato delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, sono stati nominati cinque dirigenti psicologi che potenzieranno il Dipartimento di Salute Mentale adulti e minori.

“Un iter assolutamente indispensabile all’Asp di Messina – sottolinea la responsabile organizzativa della Cisl Fp Giovanna Bicchieri – che negli ultimi anni si era arroccata su un sistema vetusto e senza sbocchi per i professionisti della Sanità. Chiediamo sin da adesso che si continui ad avere la compartecipazione ed il confronto finora attuato – aggiunge la Bicchieri – con il conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali nelle Unità Operative Complesse di Riabilitazione, dell’Area Tecnico Sanitaria, delle Professioni Tecniche di Prevenzione, Vigilanza ed Ispezione e del Servizio Sociale Professionale”.

La Cisl Fp sottolinea che il processo si dovrà concludere con la programmazione e la definizione dell’attribuzione degli incarichi di funzione, di organizzazione e di coordinamento nei diversi profili professionali dell’area Sanitaria, Amministrativa e Tecnica.

“Auspichiamo – conclude la Bicchieri – che l’esempio dell’Asp di Messina, prima ed unica al momento ad avere schiacciato l’acceleratore per recuperare anni di stallo, sia seguito presto anche dalle altre Aziende della Città Metropolitana che proprio in questi giorni dovranno affrontare le stesse importanti questioni ed operare scelte dinamiche per la valorizzazione dell’intero mondo del lavoro e per i loro dipendenti”.