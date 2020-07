Messina: tenta di impossessarsi di una cassa acustica usando violenza contro il direttore del punto vendita, arrestati padre e figlio rumeni

31 Luglio 2020 12:29

Capo d’Orlando (Messina), tentata rapina e furto. La Polizia di Stato arresta due rumeni in flagranza

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando hanno proceduto all’arresto in flagranza di due rumeni senza fissa dimora: Lingurar Radu 56 anni, e Lingurar Emanuel, di 18 anni, rispettivamente padre e figlio, resisi responsabili in concorso tra loro dei reati di tentata rapina e furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di quel centro. In particolare, nella mattinata di ieri, il 56enne aveva tentato di impossessarsi di una cassa acustica, usando violenza contro il direttore del punto vendita, e successivamente si era dato alla fuga.

Gli agenti, allertati, sono intervenuti immediatamente sul posto e dopo la ricostruzione dei fatti si sono messi alla ricerca dell’uomo che in breve tempo è stato rintracciato e fermato nelle campagne circostanti. Fermato anche il figlio del malvivente che aspettava il padre a bordo di un furgone, in sosta nei pressi dell’esercizio commerciale. La perquisizione effettuata sul mezzo permetteva di recuperare, celato sotto un materasso, una cassa audio bluetooth precedentemente asportata dal negozio. I due pertanto sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.