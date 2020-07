Dalla sponda calabrese a quella siciliana dello Stretto: Andrea Gianni è il nuovo dg dell’Acr Messina

29 Luglio 2020 13:17

Serie D: tramite un comunicato ufficiale l’Acr Messina ha ufficializzato l’ex Reggina Andrea Gianni nel ruolo di direttore generale del club

Ha svolto un gran lavoro con la Reggina, adesso l’avvocato Andrea Gianni però cambia sponda dello Stretto. L’ex spalla destra del presidente Luca Gallo da oggi è ufficialmente il nuovo direttore generale dell’Acr Messina. Inizia così una nuova stimolante avventura in Serie D. Di seguito la nota ufficiale del club giallorosso:

“L’Acr Messina comunica di aver affidato il ruolo di direttore generale all’avvocato Andrea Gianni, figura professionale di comprovata esperienza. Avvocato penalista, laureato a Roma e con un master a New York nel 2006 in Management & Leadership acquisizioni e fusioni di società, Andrea Gianni ha anche due specializzazioni in diritto sportivo e in diritto penale minore. Dopo aver ricoperto il ruolo di consulente esterno per diverse società calcistiche, nel 2015 viene nominato direttore generale della Sambenedettese Calcio, riportando la società marchiagiana tra i professionisti. Nel 2019 ha ricoperto, per pochi mesi, il ruolo di direttore generale del Rieti Calcio, dove ha lasciato un ottimo ricordo per le sue riconosciute qualità in pochissimi mesi di lavoro. L’avvocato Gianni, lo scorso anno, ha ricoperto lo stesso incarico nella Reggina sino a maggio, lasciando la compagine calabrese al primo posto nel campionato di serie C girone C”.

Il Presidente Dr. Pietro Sciotto